Новий, 12-й сезон чи не найпопулярнішого покерного шоу в історії – High Stakes Poker – стартує уже 19 лютого на платформі PokerGo. Вперше проєкт з’явився в ефірі ще у 2006 році і вже у другому сезоні серед головних героїв засвітився і Філ Лаак. Він був незмінним учасником баталій аж до того моменту, як шоу поставили на паузу у 2011 році.

До теми Як заробляти гроші в покері: поради від професіонала Бенджаміна Ролле

Відновили проєкт у 2020-му і вже відзняли п’ять сезонів, участь в яких взяли чимало зіркових покеристів. Утім, Лаак вирішив повернутися лише зараз. Філ, щоправда, візьме участь лише в одному епізоді.

Ми бачили безліч незабутніх моментів за 11 сезонів High Stakes Poker і повірте мені, що 12-й подарує ще чимало феноменальних миттєвостей,

– заявив президент PokerGo Морі Ескандарі.

Що відомо про Філа Лаака У 2010 році американський покерист Філ Лаак встановив світовий рекорд найдовшої безперервної покерної сесії. Філ грав покер упродовж 115 годин і навіть виграв за цей час понад 6 тисяч доларів, половину з яких віддав на благодійність.

Окрім, Філа Лаака участь у 12-му сезоні візьмуть його дружина і акторка Дженніфер Тіллі, Жан-Робер Белланд, Ендрю Робл та чимало інших зірок.

Девід Пітерс виграв найдорожчий турнір року

Зірковий Девід Пітерс тріумфував у турнірі PokerGO з найбільшим у цьому році бай-іном – 15 700 доларів. У хедз-апі він переміг Крістен Фоксен та заробив 300 тисяч доларів.