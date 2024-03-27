Американські покеристи буквально з жиру бісяться. Шон Діб, який нещодавно позбувся зайвої ваги за солідну винагороду, змусить страждати свого колегу по цеху Роберта Куна.

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Останній, як бачимо на фото внизу, не відзначається стрункою статурою, а відтак вирішив схуднути та ще й грошенят заробити. Якщо виграє парі, отримає від Шона Діба 60 000 доларів. Натомість, Кун ризикує лише 3 000 баксів.



Шон Діб / Фото PokerNews

Про легкі гроші мова не йде, адже Куну доведеться узагалі не споживати їжі впродовж 30 днів. До раціону покериста увійде лише вода та кава, а також різноманітні добавки, які містять електроліти, солі та вітаміни.



Роберт Кун / Фото WPT

Усвідомлюючи, наскільки небезпечним є експеримент, Роберт регулярно перевірятиметься у лікаря. Якщо будуть тривожні сигнали, зійде із дистанції, визнавши поразку.