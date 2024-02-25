Напомним, Диб поставил 100 тысяч долларов против 1 миллиона Перкинса, что сможет снизить процент жира в организме с 40 до 17 чуть более чем за год времени. Срок, отведенный Шону для похудения, истекал в конце мая, но Перкинс решил сдаться заранее.

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Оппоненты договорились, что Билл выплатит 800 тысяч долларов вместо миллиона. Недавнее сканирование показало, что процент жира в организме Диба снизился уже до отметки 22, поэтому сомнений в том, что он достигнет желаемого результата в 17% практически не осталось.

Перкинс понимал, что я опережаю график, что мои тренеры все делают правильно. Я методично сбрасывал жир и наращивал мышечную массу. Я пока никак не праздновал победу, не набросился на пиццу, не отступал от своего плана питания. Я настроен доказать людям, что это возможно. Если смогу я, то сможет любой,

– рассказал Диб.

Поэтому, несмотря на то, что деньги уже в его кармане, Шон таки планирует достичь не только оговоренной отметки в 17% подкожного жира, но и опуститься до 15%. Менее чем за год после старта челленджа Диб уже сбросил около 35 килограммов.

В течение суток после старта пари Шон нанял персональных массажиста, тренера и диетолога. Впрочем, покерист признается, что больше всего ему помогла похудеть домашняя активность. Диб начал больше времени проводить с детьми и давать возможность жене передохнуть от домашних дел.

Шон также признался, что за этот год лишь 10 раз позволил себе немного отступиться от плана питания, но "мошенничества" ограничивались максимум небольшим кусочком печенья.

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