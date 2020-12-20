Пока Корнут проигрывает деньги Гальфонду, у него родилась дочь
Ченс Корнут переживает не лучшие покерные времена: он с треском проигрывает свой матч Филу Гальфонду. В то же время в семье у Ченса все замечательно.
Американский хайроллер "отчитался" о рождении дочери. Ранее он рассказывал своим поклонникам, что они с женой ждут ребенка. Теперь же известно, что у Ченса родилась дочь.
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Такое крутое событие в личной жизни вполне может вдохновить Ченса на профессиональные подвиги. Напомним, сейчас Корнут практически в одни ворота проигрывает свой хедз-ап матч Филу Гальфонду.
Хотя Ченс довольно уверенно начал пятую серию Galfond Challenge, в итоге он не смог сохранить лидерство.
Более того, сейчас именно Фил ушел в солидный отрыв. Он выигрывает 352 тысячи долларов. Несмотря на то, что соперники сыграли уже 21,5 тысячи раздач из 35 тысяч запланированных, многие специалисты уже не сомневаются в итоговом триумфе Гальфонда.
Отметим, если Фил таки удержит преимущество, то Ченс заплатит ему сверху 250 тысяч "зеленых". Если же сенсационно победит Корнут, то Гальфонд дополнительно отдаст ему миллион "баксов"!
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