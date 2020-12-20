Ченс Корнут переживає не найкращі покерні часи: він вщент програє свій матч Філу Гальфонду. Зате в сім’ї у Ченса все чудово.

Американський хайролер "відзвітував" про народження доньки. Раніше він розповідав своїми прихильниками, що вони з дружиною чекають дитину. Тепер же ж відомо, що у Ченса народилася донька.

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Така крута подія в особистому житті цілком може надихнути Ченса на професійні подвиги. Нагадаємо, наразі Корнут практично в одні ворота програє свій хедз-ап матч Філові Гальфонду.

Хоча Ченс доволі впевнено розпочав п’яту серію Galfond Challenge, вреші він не зміг зберегти лідерство.

Ба більше, зараз саме Філ втік у солідний відрив. Він виграє 352 тисячі доларів. Зважаючи на те, що суперники відіграли уже 21,5 тисячу роздач із 35 тисяч запланованих, чимало фахівців уже не сумніваються у підсумковому тріумфі Гальфонда.

Відзначимо, якщо Філ таки втримає перевагу, то Ченс заплатить йому зверху 250 тисяч "зелених". Якщо ж сенсаційно переможе Корнут, то Гальфонд додатково віддасть йому мільйон "баксів"!