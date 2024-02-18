Даниэль Негреану делает выводы из предыдущих неудачных лет на своем профессиональном поприще. Учитывая серьезную замазку, а в 2023 году "Kid Poker" проиграл в турнирах около 2.2 миллиона долларов, канадец пересмотрел свои планы на ближайшую WSOP, которая состоится этим летом.

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Обычно Негреану буквально жил в игровых залах Мировой серии покера, катая около 60 турниров, в 2024-м решил ограничиться лишь 40-45-ю, а это около половины всех событий. Всего с 28 мая по 17 июля в Лас-Вегасе разыграют 99 золотых браслетов.



Даниэль Негреану / Фото PokerNews

Сэкономленное время профессионал направит на отдых – будет вдоволь спать и уделит больше времени жене. В приоритете Негреану – турниры с высокими бай-инами – ивенты хайроллеров за 100 000 и 250 000 долларов, Poker Players Championship за 50 000 и, конечно, Главное событие WSOP, которое обойдется покеристу всего в 10 000 долларов.



Даниэль Негреану с женой Амандой / Фото cheatsheet.com

Изменить планы и добавить в свой собственный календарь еще несколько событий Негреану может заставить перспектива выиграть звание лучшего игрока WSOP. Этот титул Даниэль получал в 2004 и 2013 годах. В конце концов, это было бы отличным подарком для владельца 6 браслетов на его 50-летие, которое будет праздновать через 10 дней после финиша Мировой серии.