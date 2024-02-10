Во время разговора в подкасте PokerOrg Хельмут поделился мыслями о нескольких других звездных покеристах.

К теме Фил Хельмут объявил войну маскараду: легенда обвинил соперника в читерстве

О Даниэле Негреане

Он один из самых талантливых игроков на планете. Он так круто читает оппонентов... но почему-то променял свой дар на какую-то там теорию. Всегда говорит мне: "Фил, тебе надо выучить то, выучить се". Да ничего мне не надо! В глубине души он меня очень любит и уважает. Но его вечные нападки, шутки, попытки принизить мои заслуги – это из-за ревности и зависти. Он боится остаться в моей тени.



Даниэль Негреану / Pokernews

О Даге Полке

Я ему сказал однажды: "Даг, ты бы стал суперзвездой, если бы просто был честным". Нет, я не называю его лжецом, но он всегда говорит какую-то полуправду, все преувеличивает. Как воспринимать его серьезно? Да, я его критикую, но заслуженно. И сам он на самом деле знает, что этого заслуживает. Но он еще может исправиться. Я в него верю.



Даг Полк / Pokernews

О Джонни Чене

Несколько лет назад Чен посмотрел какое-то мое интервью, подошел ко мне и сказал: "Фил, горжусь тобой". Я был очень обрадован. Впервые он мне комплимент сделал. Когда-то мы боролись за лидерство в браслетной гонке: он, я и Дойл. И я чувствовал, что мы были на вершине мира покера, только мы трое – а остальные где-то ниже.



Джонни Чен / Pokernews

О Шоне Дибе

Очень интересный чувак. Сказал как-то, что долго жить не планирует и поэтому должен успеть выиграть браслетов больше, чем у меня. Ужас. Но сейчас наконец-то он взялся за свое здоровье и я очень за него рад. Молодец! Если бы еще он такой токсичный не был, вообще было бы замечательно. А вообще, крутой, конечно. Думаю, мы с ним – двое сильнейших турнирных игроков на планете.



Шон Диб / Pokernews

Легкий способ улучшить собственную игру

Успешный покерист и тренер Гарет Джеймс поделился перечнем советов, которые помогут практически любому игроку быстро повысить свой уровень, а с ним и результаты.