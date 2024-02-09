Джеймс специализируется на тренировках именно турнирных игроков и из его школы уже вышло немало успешных покеристов. Поэтому, к советам Гарета есть смысл прислушаться.

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Организуйте рабочее место

Уберите посуду, что собралась на вашем столе. Когда вокруг вас чисто, в голове тоже будет порядок. Запаситесь водой – во время многочасовой сессии будет полезно много пить. Закройте все программы и вкладки, которые не нужны для покера (соцсети, YouTube, игры...).

Открываем румы и другой софт

Установите апдейты заранее: пусть всё обновится, пока вы не начали игру, чтобы потом не отрываться. Убедитесь, во всех ли румах хватает денег на запланированные турниры, чтобы потом не искать карту для депозита.

Проверьте, сохраняют ли трекеры раздачи, что вы сыграли

В румах, где трекеры запрещены, сохраняйте скриншот раздач. Еще я делаю скриншоты с лобби турниров, чтобы потом знать, сколько оставалось игроков, какие были выплаты, средний стек и т.д.

Делайте заметки

Достаточно стандартного блокнота Windows. Можно записывать комментарии к скриншотам и мнения относительно раздач. В некоторых румах руки можно загружать сразу после игры – заведите привычку делать это регулярно. А руки для разбора потом найдете благодаря заметкам.

Прыжок с 5 долларов до 100 тысяч за несколько месяцев

Британец Джейк Патель стал сенсационным чемпионом 2024 London Poker Festival Main Event, где выиграл 100 тысяч долларов, хотя ранее не достигал успехов в покере. Существенно же улучшить собственную игру Джейку удалось благодаря работе с тренером.