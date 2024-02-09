Джеймс спеціалізується на тренуваннях саме турнірних гравців і з його школи вже вийшло чимало успішних покеристів. Тож, до порад Гарета є сенс дослухатися.

До теми Неординарний покерний експеримент: прокачуємо скіл із професіоналом Алексом Фіцжеральдом

Організуйте робоче місце

Заберіть посуд, що назбирався на вашому столі. Коли довкола вас чисто, у голові теж буде порядок. Запасіться водою – під час багатогодинної сесії буде корисно багато пити. Закрийте всі програми та вкладки, які не потрібні для покеру (соцмережі, YouTube, ігри...).

Відкриваємо руми та інший софт

Встановіть апдейти заздалегідь: нехай все оновиться, поки ви не розпочали гру, щоб потім не відриватися. Переконайтеся, чи у всіх румах вистачає грошей на заплановані турніри, щоб потім не шукати картку для депозиту.

Перевірте, чи трекери зберігають роздачі, що ви зіграли

У румах, де трекери заборонені, зберігайте скриншот роздач. Ще я роблю скриншоти з лобі турнірів, щоб потім знати, скільки залишалося гравців, які були виплати, середній стек і т.д.

Робіть нотатки

Вистачить стандартного блокнота Windows. Можна записувати коментарі до скриншотів і думки щодо роздач. У деяких румах руки можна завантажувати одразу після гри – заведіть звичку робити це регулярно. А руки для розбору потім знайдете завдяки нотаткам.

Стрибок з 5 доларів до 100 тисяч за кілька місяців

Британець Джейк Патель став сенсаційним чемпіоном 2024 London Poker Festival Main Event, де виграв 100 тисяч доларів, хоча раніше не досягав успіхів у покері. Суттєво ж покращити власну гру Джейкові вдалося завдяки роботі із тренером.