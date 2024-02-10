Під час розмови у подкасті PokerOrg Хельмут поділився думками про кількох інших зіркових покеристів.

До теми Філ Хельмут оголосив війну маскараду: легенда звинуватив суперника у чітерстві

Про﻿ Даніеля Негреану﻿

Він один із найталановитіших гравців на планеті. Він так круто читає опонентів... але чомусь проміняв свій дар на якусь там теорію. Вічно каже мені: "Філе, тобі треба вивчити те, вивчити се". Та нічого мені не треба! В глибині душі він мене дуже любить та поважає. Але його вічні нападки, жарти, спроби принизити мої заслуги — це через ревнощі та заздрість. Він боїться залишитись у моїй тіні.



Даніель Негреану / Pokernews

Про Дага Полка

Я йому сказав одного разу: "Даг, ти б став суперзіркою, якби просто був чесним". Ні, я не називаю його брехуном, але він завжди говорить якусь напівправду, все перебільшує. Як сприймати його серйозно? Так, я його критикую, але заслужено. І сам він насправді знає, що на це заслуговує. Але він ще може виправитись. Я в нього вірю.



Даг Полк / Pokernews

Про Джонні Чена

Кілька років тому Чен подивився якесь моє інтерв'ю, підійшов до мене і сказав: "Філе, пишаюся тобою". Я був дуже втішений. Вперше він мені комплімент зробив. Колись ми боролися за лідерство у браслетній гонці: він, я та Дойл. І я відчував, що ми були на вершині світу покеру, тільки ми троє — а решта десь нижче.



Джонні Чен / Pokernews

Про Шона Діба

Дуже цікавий чувак. Сказав якось, що довго жити не планує і тому має встигнути виграти браслетів більше, ніж у мене. Жах. Але зараз нарешті він взявся за своє здоров'я і я дуже за нього радий. Молодець! Якби ще він такий токсичний не був, взагалі було б чудово. А взагалі, крутий, звісно. Думаю, ми з ним – двоє найсильніших турнірних гравців на планеті.



Шон Діб / Pokernews

Легкий спосіб покращити власну гру

Успішний покерист і тренер Гарет Джеймс поділився переліком порад, які допоможуть практично будь-якому гравцю швидко підвищити свій рівень, а з ним і результати.