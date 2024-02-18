Даніель Негреану робить висновки з попередніх невдалих років на своїй професійній ниві. Зважаючи на серйозну замазку, а у 2023 році "Kid Poker" програв у турнірах близько 2.2 мільйони доларів, канадець переглянув свої плани на найближчу WSOP, яка відбудеться цього літа.

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Зазвичай Негреану буквально жив у ігрових залах Світової серії покеру, катаючи близько 60 турнірів, у 2024-му вирішив обмежитись лише 40-45-ма, а це близько половини усіх подій. Усього з 28 травня по 17 липня у Лас-Вегасі розіграють 99 золотих браслетів.



Даніель Негреану / Фото PokerNews

Зекономлений час професіонал спрямує на відпочинок – удосталь спатиме і приділить більше часу дружині. У пріоритеті Негреану – турніри з високими бай-інами – івенти хайролерів за 100 000 і 250 000 доларів, Poker Players Championship за 50 000 і, звісно, Головна подія WSOP, яка обійдеться покеристу лише у 10 000 доларів.



Даніель Негреану з дружиною Амандою / Фото cheatsheet.com

Змінити плани і докинути у свій власний календар ще кілька подій Негреану може змусити перспектива виграти звання найкращого гравця WSOP. Цей титул Даніель здобував у 2004 і 2013 роках. Зрештою, це було б чудовим подарунком для власника 6 браслетів на його 50-річчя, яке святкуватиме через 10 днів після фінішу Світової серії.