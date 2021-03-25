Легендарность Фила Хельмута в мире покера не вызывает никаких сомнений. Рекордные 15 браслетов WSOP говорят сами за себя.

Впрочем, 56-летнему профи часто говорят, что пока покер развивался огромными шагами, сам Фил оставался на месте и до сих пор играет так же, как и 30 лет назад. Мол, он хорошо научился разбираться со слабыми игроками, которых очень много на турнирах WSOP, благодаря чему и получил столько браслетов. А вот с топовыми современными профессионалами, которые в основном играют по стратегии близкой к GTO, у Фила якобы не будет ни шанса.

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Последним масла в огонь Хельмутова самолюбия подлил другой представитель старой школы Даниэль Негреану. Канадец, который сам недавно проиграл более 1 млн долларов в хедз-ап битве Дагу Полку, заявил, что Фил – не соперник нынешним хайролерам.

Две легенды и так уже на следующей неделе сойдутся в очном хедз-ап поединке , но их спор в соцсетях разгорелся настолько сильно, что пришлось искать еще один способ выяснять кто прав. Поэтому Хельмут и Негреану заключили пари: Фил поставил 200 тысяч долларов, Даниэль – вдвое больше. По условиям спора, чтобы победить Хельмут должен отыграть в плюс 50 живых турниров с бай-ином 25 тысяч долларов и таким образом доказать, что может на равных противостоять современным профессионалам. Соответственно, если Фил завершит этот марафон в минус, победителем Пари станет Даниэль.

Начать доказывать свое мнение, Хельмут сможет уже на следующей неделе. Одна из крупнейших покерных площадок в Лас-Вегасе Aria, объявила о серии соревнований для хайроллеров. Сразу два турнира в ее рамках подходят Филу, ведь будут иметь бай-ин как раз 25 000 долларов. Состоятся они 2 и 3 апреля. Если Хельмут отважится зарегистрироваться, то соперники у него будут действительно серьезные. О планах принять участие в серии уже объявили Дэн Смит, Дэвид Питерс, Джастин Бономо и другие успешные хайролеры.