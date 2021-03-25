Легендарність Філа Хельмута у світі покеру не викликає жодних сумнівів. Рекордні 15 браслетів WSOP говорять самі за себе.

Утім, 56-річному профі часто закидають, що доки покер розвивався величезними кроками, сам Філ залишався на місці і досі грає так само, як і 30 років тому. Мовляв, він добре навчився розбиратися зі слабкими гравцями, яких дуже багато на турнірах WSOP, завдяки чому і здобув стільки браслетів. А от із топовими сучасними професіоналами, які здебільшого грають за стратегією GTO, у Філа нібито не буде ані шансу.

Читайте також: Канадійка виграла 1,5 мільйони доларів, перегравши майже 70 тисяч суперників

Останнім масла у вогонь Хельмутового самолюбства підлив інший представник старої школи Даніель Негреану. Канадець, який сам нещодавно програв понад 1 млн доларів у хедз-ап битві Дагу Полку, заявив, що Філ – не суперник нинішнім хайролерам.

Дві легенди і так вже наступного тижня зійдуться в очному хедз-ап поєдинку, та їхня суперечка у соцмережах розгорілася настільки сильно, що довелося шукати ще один спосіб з’ясовувати хто правий. Тож Хельмут і Негреану уклали парі: Філ поставив 200 тисяч доларів, Даніель – удвічі більше. За умовами закладу, щоб перемогти Хельмут повинен відіграти в плюс 50 живих турнірів з бай-іном 25 тисяч доларів і таким чином довести, що може на рівних протистояти сучасним професіоналам. Відповідно, якщо Філ завершить цей марафон в мінус, переможцем парі стане Даніель.

Розпочати доводити свою думку, Хельмут зможе уже наступного тижня. Один з найбільших покерних майданчиків у Лас-Вегасі Аria, оголосив про серію змагань для хайролерів. Одразу два турніри в її рамках підходять Філу, адже матимуть бай-ін якраз 25 000 доларів. Відбудуться вони 2 і 3 квітня. Якщо Хельмут відважиться зареєструватися, то суперники у нього будуть дійсно серйозні. Про плани взяти участь у серії вже оголосили Ден Сміт, Девід Пітерс, Джастін Бономо та інші успішні хайролери.