Обнаженная украинская красавица-покеристка попала на обложку популярного журнала

Фото Ольги Ермольчевой украсило титульную страницу американского издания "Rounder", которое рассказывает о покере и всем, что происходит вокруг интеллектуальной игры. Украинку увидели в необычном образе: вместо классического игрового худи - нижнее белье.

Очередной номер популярного покерного журнала "Rounder" быстро расходится, прежде всего, среди украинских поклонников интеллектуальной игры. На обложку журнала попала наша красавица, самая успешная покеристка в истории Украины Ольга Ермольчева.

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Ольга Ермольчева / Фото WPT

Украинка "засветилась" на обложке популярного журнала

Несколько месяцев назад украинку привлекли к участию в популярном шоу Poker After Dark: Game of Gold, что добавило популярности Ермольчевой в американском покерном комьюнити. Главного приза – 456 000 долларов – Ольга не выиграла, трофей достался американской покеристке Марии Хо, но своей игрой равнодушной аудиторию не оставила.



Ольга Ермольчева на обложке "Rounder" / Фото RounderLife в сети X

На обложке "Rounders" Ольга Ермольчева больше напоминает звезду подиума, чем покеристку, но и профессиональную сторону украинки авторы не опустили. Кроме фотосессии с красавицей, вниманию читателей – история покерного успеха нашего игрока.

Ольга Ермольчева, кто не знает, занимает 22-е место среди лучших МТТ-игроков Украины и удерживает пальму первенства среди всех наших покеристок, имея в своем активе 711 271 долларов призовых.