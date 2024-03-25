Оголена українська красуня-покеристка потрапила на обкладинку популярного журналу

Фото Ольги Єрмольчевої прикрасило титульну сторінку американського видання "Rounder", яке розповідає про покер і усе, що відбувається навколо інтелектуальної гри. Українку побачили у незвичному образі: замість класичного ігрового худі – спідня білизна.

Черговий номер популярного покерного журналу Rounder швидко розходиться, насамперед, серед українських шанувальників інтелектуальної гри. На обкладинку журналу потрапила наша красуня, найуспішніша покеристка в історії України Ольга Єрмольчева.

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Ольга Єрмольчева / Фото WPT

Українка засвітилась на обкладинці популярного журналу

Кілька місяців тому українку долучили до участі в популярному шоу Poker After Dark: Game of Gold, що додало популярності Єрмольчевій в американському покерному ком’юніті. Головного призу – 456 000 доларів – Ольга не виграла, трофей дістався американській покеристці Марії Хо, але своєю грою байдужою аудиторію не залишила.



Ольга Єрмольчева на обкладинці "Rounder" / Фото RounderLife у мережі X

На обкладинці Rounders Ольга Єрмольчева більше нагадує зірку подіуму, ніж покеристку, але і професійний бік українки автори не опустили. Крім фотосесії із красунею, до уваги читачів – історія покерного успіху нашої гравчині.

Ольга Єрмольчева посідає 22-ге місце серед найкращих МТТ-гравців України і утримує пальму першості серед усіх наших покеристок, маючи у своєму активі 711 271 долар призових.