Напомним, Main Event WPT Prime с бай-ином 1 100 евро собрал 1 340 входов. Сразу двое наших земляков пробились за финальный стол – Василий Василишин финишировал четвертым, а Максим Клопоток достиг второй строчки. Такой результат стал неожиданным даже для самого украинца.

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Вообще не ожидал, что пройду так далеко. Это мой лучший результат в офлайн-покере. Я когда дошел до хедз-апа, то немного не понял, что происходит. Как будто недавно играли 100 человек, а тут уже двое. У меня аж второе дыхание открылось в хедз-апе, проснулся

– рассказал Клопоток.

Максим даже признался, что у него был забронирован билет на самолет на время старта финального стола. Но вряд ли украинец слишком расстроился необходимостью изменить дату вылета. Второе место принесло ему 151 тысячу долларов (около 6 миллионов гривен). Победителю, Рутгеру Хенену, досталось 227 тысяч, однако, Клопоток рассказывает, что шансов справиться с финальным соперником у него было немного.

Я маневрировал своим стеком, но есть ситуации, когда человеку просто заходит карта. Когда у меня была топ-пара, у него, обычно, было ещё лучше. Когда у меня были какие-то комбинации, он мне не платил, а когда у меня были хорошие руки, я ему платил за его лучшие,

– вспоминает Максим хедз-ап.

Кроме успеха в Главном событии, Клопоток пробился в призы еще в двух турнирах, где финишировал 14-м и 19-м. Далее у нашего покериста по плану визит во Львов, где его пригласили комментировать финальный стол чемпионата Украины.

Новый успех Негреану

Звездный канадский покерист Даниэль Негреану блестяще начал 2024 год. За неполных три месяца у него уже восемь финальных столов живых турниров и две победы. Собственно вторую он одержал на соревнованиях по Омахе в рамках PokerGO Tour.