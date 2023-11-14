Появился второй выпуск шоу Game Of Gold, в котором участвует лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева. Именно украинка вступила в игру в первом раунде. В своем телеграм-канале "Mangusta" рассказала, почему пришлось идти именно ей.

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Соперниками Ольги Ермольчевой были Кина Ингланд, Майкл Сойза и Никита Лютер. Во втором выпуске зрители наконец-то узнали, как завершился хедз-ап между украинкой и покеристкой из Индии.

Также во втором выпуске Game Of Gold полностью показали второй SnG-турнир, в котором сыграли Чарли Каррел, Энди Стэкс, Джош Арье и Кевин Мартин. После них в игру вступили Даниэль Негреану, Мария Хо, Люк Робинсон и Йохан Гилберт. Всего будет 12 выпусков. Шоу выходит по понедельникам, средам и пятницам.

2-й выпуск Game Of Gold: смотрите видео

Ольга Ермольчева начала профессиональную карьеру в 2011 году, когда отобралась на крупный турнир через сателлит. В призы она тогда не попала, но уже на следующий год заняла 2 место в престижном турнире EPT и выиграла Главное событие RPT, получив 10 000 долларов.

В 2015 году украинка играла за финальными столами крупных серий во Франции и Марокко. В Главном событии LAPT Panama заняла 2 место, что принесло ей рекордные 113 580 долларов. Параллельно Ольга Ермольчева играет в онлайне, где также имеет успехи. В прошлом году украинская красавица записала в свой актив очередное 2 место в женском турнире WPT Ladies Championship, выиграв 70 000 долларов.