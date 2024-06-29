Соревнования по Безлимитному Холдему с бай-ином 600 долларов собрали более 5 тысяч входов. Такое количество соперников не помешало Ермольчевой стать призером, правда, подобраться к финальной стадии Ольге не удалось.

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В итоге она финишировала на 207-й строчке, за что получила почти 2 тысячи долларов. Это уже пятое попадание в призы для Ермольчевой на нынешней WSOP – общий выигрыш украинки здесь пока составляет почти 13 000 баксов. Еще 17 тысяч украинка заработала, выиграв сайд-ивент, не входящий в основную программу WSOP.

Еще один заметный успех для украинских покеристов случился в турнире по Пот-Лимит Омахе с немаленьким бай-ином в 10 тысяч долларов. Среди 811 участников финишировать на 65-й строчке сумел Константин Kostya_Jock Гольский. Это принесло популярному стримеру 22 569 долларов. Напомним, именно Косте принадлежит пока лучший украинский результат на WSOP-2024. В турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 3 тысячи долларов Костя финишировал на второй строчке, получив более 300 000 призовых.

И у Гольского, и у Ермольчевой, и у других украинских покеристов еще достаточно времени проявить себя на WSOP-2024, где осталось около 30 турниров. Среди них и Главное событие с бай-ином 10 тысяч долларов, стартующее 3 июля.

Неугомонные дедушки

Американец Шон Джазаери стал чемпионом ветеранского турнира WSOP, участие в котором могут принимать только игроки, которым исполнилось 60 лет. Этот успех принес Шону 368 тысяч долларов.