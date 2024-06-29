Змагання з Безлімітного Холдему з бай-іном 600 доларів зібрали понад 5 тисяч входів. Така кількість суперників не завадила Єрмольчевій стати призеркою, щоправда, підібратися до фінальної стадії Ользі не вдалося.

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У підсумку вона фінішувала на 207-й сходинці, за що отримала майже 2 тисячі доларів. Це вже п’яте потрапляння у призи для Єрмольчевої на цьогорічній WSOP – загальний виграш українки тут поки складає майже 13 000 баксів. Ще 17 тисяч українка заробила, вигравши сайд-івент, що не входить до основної програми WSOP.

Ще один помітний успіх для українських покеристів трапився у турнірі з Пот-Ліміт Омахи з чималеньким бай-іном у 10 тисяч доларів. Серед 811 учасників фінішувати на 65-й сходинці зумів Костянтин Kostya_Jock Гольський. Це принесло популярному стрімеру 22 569 доларів. Нагадаємо, саме Кості належить поки найкращий український результат на WSOP-2024. У турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 3 тисячі доларів Костя фінішував на другій сходинці, отримавши понад 300 000 призових.

І в Гольського, і в Єрмольчевої, і в інших українських покеристів ще достатньо часу проявити себе на WSOP-2024, де залишилося близько 30 турнірів. Серед них і Головна подія з бай-іном 10 тисяч доларів, що стартує 3 липня.

Невгамовні дідусі

Американець Шон Джазаєрі став чемпіоном ветеранського турніру WSOP, участь у якому можуть брати лише гравці, яким виповнилося 60 років. Цей успіх приніс Шону 368 тисяч доларів.