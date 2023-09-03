В Барселоне проходит главный Европейский покерный фестиваль EPT. Украинцы здесь не отстают, в частности, повторить успех Владимира Дрокина попробовал Алексей Натоптаный.

Читайте также Ценный трофей для Украины: Юрий Олейник выиграл браслет WSOP Online

Украинцу удалось обойти более 600 игроков в турнире, где за выбивание каждого оппонента получаешь рандомное вознаграждение, – Mystery Bounty. Натоптанный в итоге финишировал на четвертом месте, едва не оформив очередной украинский подиум в Барселоне.

В призовую зону также попали еще двое наших профессионалов – Юрий Сенчило, игрок сборной Украины, финишировал на 88 позиции, Андрей Грильберг – 87-й.