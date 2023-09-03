В Барселоні триває головний Європейський покерний фестиваль EPT. Українці тут не пасуть задніх, зокрема, повторити успіх Володимира Дрокіна спробував Олексій Натоптаний.

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Українцеві вдалось обійти понад 600 гравців в турнірі, де за вибивання кожного опонента отримуєш рандомну винагороду – Mystery Bounty. Натоптаний у підсумку фінішував на четвертому місці, ледве не оформивши черговий український подіум у Барселоні.

До призової зони також потрапили ще двоє наших професіоналів – Юрій Сенчило, гравець збірної України, фінішував на 88 позиції, Андрій Грільберг – 87-й.