Для казино King's Resort Rozvadov новогодние каникулы не являются преградой для игры. Здесь в первые дни января проходит престижная серия WSOP Circuit. В этом году фестиваль продлится с 3 по 16 января и обещает 12 титульных турниров с общим призовым фондом 2 700 000 евро. Напомним, что в прошлом году один из перстней WSOPC выиграл украинец Денис Федоренко.

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Особенностями WSOP Circuit-2024 станет дешевый бай-ин в Главное событие, а также дебютный Mystery Bounty. По словам организаторов, перстневые турниры WSOPC с "таинственными" наградами в стенах King's Resort еще не проводились.

Бай-ин Главного события составит 1 100 евро, тогда как гарантированный призовой фонд 1 000 000. Лучшие 12 игроков Main Event WSOPC дополнительно получат билеты в Главное событие WSOP Europe стоимостью 10 350 евро. Расписание всех турниров WSOP Circuit-2024 на сайте King's.

Перстни WSOP Circuit / Фото kings-resort.com