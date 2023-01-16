Традиционно чешское казино King's Resort Rozvadov в начале года открывает сезон серией титульных турниров WSOP Circuit. Победители получают золотые перстни Мировой серии покера. Удачным для украинца Дениса Федоренко стало событие по 5-карточной Омахе.

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Этот турнир с бай-ином 1 100 евро собрал не так много входов – 67. Только 7 лучших игроков претендовали на призовой фонд в размере 63 650 евро. Украинский покерист блестяще прошел всю турнирную дистанцию, встретившись в хедз-апе с представителем Дании Микелем Пламой.

В итоге, главный приз 20 050 евро и чемпионский перстень WSOP Circuit забрал Денис Федоренко. По данным The Hendon Mob суммарный выигрыш украинца в живых турнирах за всё время составляет 121 975 долларов.

Денис Федоренко с перстнем WSOPS / Фото kings-resort.com