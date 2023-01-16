Традиційно чеське казино King's Resort Rozvadov на початку року відкриває сезон серією титульних турнірів WSOP Circuit. Переможці отримують золотий перстень Світової серії покеру. Щасливим для українця Дениса Федоренка став турнір із 5-карткової Омахи.

До теми Знаменитий коментатор Світової серії покеру сенсаційно виграв перстень WSOP Circuit

Цей турнір із бай-іном 1 100 євро зібрав не так багато входів – 67. Лише 7 найкращих гравців претендували на призовий фонд у розмірі 63 650 євро. Український покерист Денис Федоренко блискуче пройшов усю турнірну дистанцію, зустрівшись у хедз-апі з представником Данії Мікелем Пламою.

Головний приз 20 050 євро та чемпіонський перстень WSOP Circuit завоював майстер Омахи з України. За даними сайту The Hendon Mob, Денис Федоренко за весь час у живих турнірах виграв 122 000 доларів.

Денис Федоренко з перснем WSOPS / Фото kings-resort.com