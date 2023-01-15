Диктор телеканалів ESPN та CBS Sports Network у віці 65 років оформив покерний бест кеш. Лон Макіхьорн виграв стартовий турнір серії WSOP Circuit у казино Thunder Valley з бай-іном 400 доларів. Перемога принесла коментатору 15 000 доларів, що є найбільшою виплатою у його покерній кар'єрі.

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Одноденний турнір із Безлімітного Холдему зібрав 181 вхід. Лон Макіхьорн обіграв у хедз-апі Келвіна Нормана. Легендарний коментатор розпочинав фінальний стіл зі стеком 25 ББ, а його майбутній опонент мав усього 10 ББ. Проте обидва міцно виступали в олл-інах, дійшовши до вирішальної дуелі. У фінальній роздачі Норман виставився з А4 проти А8.

Лон Макіхьорн отримав титул на очах у свого давнього партнера по телебаченню Нормана Чада, який набагато частіше грав у турнірах, намагаючись виграти хоча б щось. В інтерв'ю після перемоги Макіхьорн не забув підколоти свого давнього товариша.

Серія WSOP Circuit у Thunder Valley триватиме до 23 січня. За цей час буде зіграно 13 титульних турнірів, включно з Головною подією з бай-іном 1 700 доларів. Гарантія Main Event складе 500 000 доларів.