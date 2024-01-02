Для казино King's Resort Rozvadov новорічні канікули не є перепоною для гри. Тут уже в перші дні січня проводиться престижна серія WSOP Circuit. Цьогоріч фестиваль триватиме з 3 по 16 січня та обіцяє 12 титульних турнірів із загальним призовим фондом 2 700 000 євро. Нагадаємо, що торік один із перснів WSOPC виграв українець Денис Федоренко.

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Особливостями цьогорічного WSOP Circuit стане дешевий бай-ін до Головної події, а також дебютний Mystery Bounty. За словами організаторів, персневих турнірів WSOPC із "таємничими" нагородами у стінах King's Resort ще не проводили.

Бай-ін Головної події складе 1 100 євро, тоді як гарантований призовий фонд 1 000 000. Також найкращі 12 гравців Main Event WSOPC додатково отримають квитки до Головної події WSOP Europe вартістю 10 350 євро. Детальний розклад усіх подій WSOP Circuit-2024 на сайті King's.

Персні WSOP Circuit / Фото kings-resort.com