Очередной покерный челендж RIO Legends Showdown выходит на финишную прямую. Впереди полуфиналы, а главным фаворитом на победу теперь является немецкий профессионал Федор Хольц.

Свое умение игры в хедз-апах на высоких лимитах шестеро профессионалов демонстрировали на протяжении последних двух недель. Впереди полуфиналы, к которым в статусе первого претендента подходит один из самых успешных игроков в истории Федор Хольц (32,5 миллиона долларов призовых).

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Запрыгнуть на верхушку турнирной таблицы немцу помогла дуэль с маститым финским регуляром Паули Айрасом. Напряженная дуэль на лимитах 50/100 евро поспособствовала солидному профиту Хольца, который уже превысил 100 тысяч евро. В то же время, финн опустился на четвертую ступень списка и уже недосчитался почти 40 тысяч.

Именно Хольц с Айрасом сойдутся в полуфинале, поэтому стоит ждать серьезной зарубы. В другой схватке за билет в финал поспорят Кевин Рабичоу (+14 к евро) и Бьорн Ли (-9,5 к евро).