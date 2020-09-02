Marathon des Sables, что на французском означает Марафон Песков – одно из самых выдающихся испытаний, которое придумали люди. В течение шести дней участники должны преодолеть 251 км по территории крупнейшей пустыни Земли – Сахары. При этом всю еду, воду, снаряжение для бега и сна, медикаменты и все прочее участники соревнований понесут на собственной спине.

Найти мотивацию, чтобы заставить себя на подобное испытание нелегко, и все же возможно. Для профессиональной покеристки Жюли Корнелиус (за спиной у которой 180 тысяч долларов призовых в живых турнирах) такой мотивацией стала благотворительность. Вместе со своим мужем Дарином Доблером, Жюли решила преодолеть Марафон Песков в 2021 году.

Читайте также: Двукратный чемпион мира в составе сборной Украины обогатился на 50 тысяч долларов

Не уверена, что именно это было – последствия карантина, кризис среднего возраста или просто безумие, но мы как-то приняли это решение. Я как раз завершила покерный онлайн-турнир и, возможно, из-за того, что уж очень хотела спать, просто взяла и нажала кнопку регистрации в марафоне. А уже утром рассказала об этом мужу.

Еще до регистрации пара решила, что отважившись на такой шаг, будет делать это ради благотворительности. Доблер большую часть своей карьеры проработал над исследованиями рака крови у детей, поэтому именно на это дело супруги и решили собирать деньги.



Жюли но Дарин уже готовятся к испытанию / фото: pokernews

В частности, они запустили "виртуальные гонки". Заплатив 50 долларов за билет, все участники будут иметь 3 месяца на то, чтобы в любое время и любым способом пробежать 251 километр. То есть ту же дистанцию, которую Дарин и Жюли должны будут преодолеть в пустыне за 6 дней. Проект супругов уже поддержали немало людей и многие из них из покерного сообщества, в частности, обладатель браслета WSOP Тайлер Паттерсон. К слову, именно желание вдохновить коллег по профессии и стало одной из главных причин решения Жюли Корнелиус:

Моя главная цель – вдохновлять и мотивировать людей, особенно внутри покерного сообщества. Хочется передать как можно больше позитивной энергетики. Преодоление этого марафона описывают, как 90% психологии и еще 10% ... тоже психологии. И, думаю, что покерные игроки, на самом деле, очень устойчивы психологически, ведь нам постоянно приходится справляться с подъемами и падениями в игре.

Как Жюли и Дарину удастся справиться с испытанием, мы узнаем чуть больше, чем через полгода. Марафон Песков стартует в начале апреля 2021.



Марафон Песков / фото: Marathon des sables