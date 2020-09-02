Marathon des Sables, що з французької означає Марафон Пісків – одне із найвиснажливіших випробувань, що вигадали люди. Впродовж шести днів учасники повинні подолати 251 км територію найбільшої пустелі Землі – Сахари. При цьому усю їжу, воду, спорядження для бігу та сну, медикаменти і таке інше учасники змагань тягнуть на власній спині.

Знайти мотивацію, щоб змусити себе на подібне випробування не легко, та все ж можливо. Для професійної покеристки Жюлі Корнеліус (за спиною у якої 180 тисяч доларів призових у живих турнірах) такою мотивацією стала благочинність. Разом зі своїм чоловіком Даріном Доблером Жюлі вирішила подолати Марафон Пісків у 2021 році.

Читайте також: Дворазовий чемпіон світу у складі збірної України збагатився на 50 тисяч доларів

Не впевнена, що саме це було – наслідки карантину, криза середнього віку чи просто божевілля, але ми якось прийняли це рішення. Я якраз завершила покерний онлайн-турнір і, можливо, через те, що вже дуже хотіла спати просто взяла і натиснула кнопку реєстрації в марафоні. А вже зранку розповіла про це чоловікові.

Ще до реєстрації пара вирішила, що відважившись на такий крок, робитиме це задля доброчинності. Доблер більшість своєї кар’єри пропрацював над дослідженнями раку крові у дітей, тож саме на цю справу подружжя і вирішило збирати гроші.



Жюлі та Дарін уже готуються до випробування / фото: pokernews

Зокрема, вони запустили "віртуальні перегони". Заплативши 50 доларів за квиток, усі учасники матимуть 3 місяці на те, аби в будь-який час та спосіб пробігти 251 кілометр. Тобто ту ж дистанцію, яку Дарін та Жюлі повинні будуть подолати в пустелі за 6 днів. Проект подружжя уже підтримало чимало людей і багато з них із покерної спільноти, зокрема, володар браслета WSOP Тайлер Паттерсон. До слова, саме бажання надихнути колег за професією і стало однією з головних причин рішення Жюлі Корнеліус:

Моя головна мета – це надихнути та мотивувати людей, особливо всередині покерної спільноти. Хочеться передати якнайбільше позитивної енергетики. Подолання цього марафону описують, як 90% психології і ще 10% … теж психології. І, гадаю, що покерні гравці, насправді, дуже стійкі психологічно, адже нам постійно доводиться справлятися із підйомами та падіннями у грі.

Як Жюлі та Даріну вдасться впоратися із випробуванням дізнаємося трохи більше, ніж через пів року. Марафон Пісків старує на початку квітня 2021.



Марафон Пісків / фото: Marathon des sables