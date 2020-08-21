Пока в челлендже Фила Гальфонда продолжается перерыв, поклонники дорогой игры могут наблюдать за поединками профессионалов в рамках нового шоу Legends Showdown.

В битве за покерную корону участвуют шесть профессиональных игроков, каждый из которых рискует собственными деньгами в погоне за главным призом в размере 40 000 евро.

Хедз-ап игра проходит по правилам Безлимитного Холдема на лимите 50/100 евро и, понятное дело, требует от покер-про максимального напряжения сил, ведь слабых соперников у них не будет.

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В первом круге уже сыграли такие именитые мастера, как Федор "CrownUpGuy" Хольц, Паули "Fillismies" Айрас, Кевин "krab42" Рабичоу, Бьорн "AsianFlushie" Ли, Микаэль "ChaoRen160" Туриц и MakeBoifin.

Интересно, что только Федору Хольцу и Паули Айрасу удалось зафиксировать плюс. Остальным участникам челленджа пришлось признать свое поражение и расстаться с более или менее солидной суммой денег. Больше всех пострадал Бьорн Ли, отдавший соперникам 34 668,78 евро!

Конечно, это всего лишь начало соревнований и в дальнейшем расклад сил может значительно измениться, но нельзя не признать, что и турнирные игроки в лице CrownUpGuy могут дать бой признанным мастерам кэш-игры.

За дальнейшим развитием событий в Legends Showdown можно наблюдать на официальном Twitch-канале, где уже во вторник, 25 августа, в 19:00 по Киеву сразятся AsianFlushie и ChaoRen160.