Недавно мы рассказывали о том, как белорус Виктор Малиновский поставил онлайн-рекорд по размеру банка в одной раздаче в Безлимитном Холдеме. Тогда на кону стояли невероятные 842 437.62 доллара. И вот, всего за неделю рекорд был побит!

Раздачу сыграли на лимите 500/1 000 долларов и ее героем стал канадец Альмедин Имсирович. Он остался один на один с известным китайским хайролером Тань "tan4321" Шуанем и выиграл заоблачные 974 632 доллара, реализовав свое флеш-дро!

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Кстати, обладатель предыдущего рекорда Виктор Малиновский тоже находился за этим столом и, вероятнее всего, также охотился на стек знаменитого китайца. Ведь несмотря на хорошие навыки и опыт в дорогой игре, Тань, по оценкам многих топовых игроков, не может на равных соперничать с лучшими представителями безлимитной братии.

Вполне возможно, что и этот рекорд не продержится длительное время. Малиновский решил доказать всем свое превосходство и бросил вызов любому игроку, который рискнет встретиться с ним на самых дорогих столах в истории покера.

И его заявление не осталось без внимания! Эм Джей Гонзалес не испугался грозной репутации Малиновского и подтвердил свое желание провести этот хедз-ап поединок! По предварительным данным, игра будет идти на лимитах 1k/2k долларов, а ее призовой фонд составит 3 000 000!

Время и место игры еще не определены, но по некоторым данным она может состояться уже в этом году!