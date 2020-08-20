Нещодавно ми розповідали про те, як білорус Віктор Малиновський поставив рекорд в онлайні за розміром банку в одній роздачі у Безлімітному Холдемі. Тоді на кону стояли неймовірні 842 437.62 долара. І ось лише за тиждень рекорд було побито!

Роздачу зіграли на ліміті 500/1 000 доларів і її героєм став канадієць Альмедін Імсіровіч. Він залишився один на один із відомим китайським хайролером Тань "tan4321" Шуанем і виграв захмарні 974 632 долара, реалізувавши своє флеш-дро!

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До речі, володар попереднього рекорду Віктор Малиновський теж знаходився за цим столом і, найімовірніше, також полював на стек знаменитого китайця. Адже, незважаючи на гарні навички й досвід у дорогій грі, Тань, за оцінками багатьох топових гравців, не може на рівних змагатися з кращими представниками безлімітної братії.

Цілком можливо, що й цей рекорд не протримається тривалий час. Малиновський вирішив довести всім свою перевагу і кинув виклик будь-якому гравцеві, який ризикне зустрітися з ним на найдорожчих столах в історії покеру.

І його заява не залишилася без уваги! Ем Джей Гонзалес не злякався грізної репутації Малиновського і підтвердив своє бажання провести цей хедз-ап поєдинок! За попередніми даними, гра буде йти на лімітах 1k/2k доларів, а її призовий фонд складе 3 000 000!

Час і місце гри ще не визначені, але за деякими даними вона може відбутися вже в цьому році!