Маловідомий ірландський покерист Ден Сміт зумів тріумфувати на турнірі WPT Knockout Championship.

Бай-ін у змагання коштував 3,2 тисячі доларів. Схоже, це доволі велика сума для Сміта, адже за 11-річну кар’єру Ден у живих турнірах виграв усього 47 тисяч "зелених". Тому не дивно, що ірландець здобув квиток у Knockout Championship, вигравши сателіт за 33 долари.

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Більше ста учасників сформували солідний призовий фонд турніру — понад три мільйони "баксів". Те, що Сміт "дожив" до фінального столу уже було сенсацією. Адже він єдиний з фінальної шістки пробився у змагання через сателіт.

Далі більше. У вирішальному хедз-апі Ден зустрівся з доволі відомим німецьким покеристом Манігом Льозером. Не без долі фарту аутсайдер все ж переміг фаворита. Льозер за друге місце отримав 278 тисяч доларів. А Ден Сміт пережив наразі найуспішніший день у своїй покерній кар’єрі. Ірландець виграв 413 тисяч доларів!