Малоизвестный ирландский покерист Дэн Смит сумел победить на турнире WPT Knockout Championship.

Бай-ин в соревнование стоил 3,2 тысячи долларов. Похоже, это довольно большая сумма для Смита, ведь за 11-летнюю карьеру в живых турнирах, Дэн заработал всего 47 тысяч "зеленых". Поэтому не удивительно, что ирландец получил билет в Knockout Championship, выиграв сателлит за 33 доллара.

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Более ста участников сформировали солидный призовой фонд турнира — более трех миллионов "баксов". То, что Смит "дожил" до финального стола уже было сенсацией. Ведь он единственный из финальной шестерки пробился в соревнование через сателлит.

Дальше - больше. В решающем хедз-апе Дэн встретился с довольно известным немецким игроком в покер Манигом Лезером. Не без судьбы и фарта, аутсайдер все же победил фаворита. Лезер получил 278 тысяч долларов за второе место. А Дэн Смит пережил самый успешный день в своей покерной карьере. Ирландец выиграл 413 тысяч долларов!