Поки в челенджі Філа Гальфонда триває перерва, шанувальники дорогої гри можуть спостерігати за поєдинками професіоналів у рамках нового шоу Legends Showdown.

У битві за покерну корону беруть участь шестеро професійних гравців, кожен з яких ризикує власними грошима в гонитві за головним призом у розмірі 40 000 євро.

Хедз-ап гра проходить за правилами Безлімітного Холдему на ліміті 50/100 євро і, ясна річ, вимагає від покер-про максимального напруження сил, адже слабких суперників у них не буде.

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У першому колі вже зіграли такі імениті майстри, як Федір "CrownUpGuy" Хольц, Паулі "Fillismies" Айрас, Кевін "krab42" Рабічоу, Бьорн "AsianFlushie" Лі, Мікаель "ChaoRen160" Туриц та MakeBoifin.

Цікаво, що тільки Федору Хольцу та Паулі Айрасу вдалося зафіксувати плюс. Іншим учасникам челенджу довелося визнати свою поразку і розлучитися з більш-менш солідною сумою грошей. Більше за всіх постраждав Бьорн Лі, який віддав суперникам 34 668,78 євро!

Звичайно, це всього лише початок змагань і надалі розклад сил може значно змінитися, але не можна не визнати, що й турнірні гравці в особі CrownUpGuy можуть дати бій визнаним майстрам кеш-гри.

За подальшим розвитком подій у Legends Showdown можна спостерігати на офіційному Twitch-каналі, де вже у вівторок, 25 серпня, о 19:00 за Києвом битимуться AsianFlushie і ChaoRen160.