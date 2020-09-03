Черговий покерний челендж RIO Legends Showdown виходить на фінішну пряму. Попереду півфінали, а головним фаворитом на перемогу тепер є німецький професіонал Федір Хольц.

Своє вміння гри у хедз-апах на високих лімітах шестеро професіоналів демонстрували впродовж останніх двох тижнів. Попереду півфінали, до яких у статусі першого сіяного підходить один із найуспішніших гравців в історії Федір Хольц (32,5 мільйона доларів призових).

Читайте також: Покеристка пробіжить 250 км пустелею задля боротьби з раком

Застрибнути на верхівку турнірної таблиці німцю допомогла дуель із маститим фінським регуляром Паулі Айрасом. Напружена дуель на лімітах 50/100 євро посприяла солідному профіту Хольца, який уже перевищив 100 тисяч євро. Водночас, фін опустився на четвертий щабель списку і уже недорахувався майже 40 тисяч.

Саме Хольц із Айрасом зійдуться у півфіналі, тож варто чекати серйозної заруби. У іншій сутичці за квиток у фінал посперечаються Кевін Рабічов (+14 К євро) та Бьорн Лі (-9,5 К євро).