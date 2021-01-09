Перерыв на празднование Нового года, безусловно пошел на пользу Даниэлю Негреану. Именно канадец выиграл пять из последних шести сессий хедз-ап поединка против Дага Полка.

В денежном эквиваленте победы Даниэля совсем небольшие, но все же шаг за шагом он несколько уменьшает собственное отставание. Негреану все еще проигрывает 616 тысячи долларов, впрочем, не так давно он отставал от Полка почти на миллион "зеленых".

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Сессия номер 25 длилась 4 часа и соперники успели отыграть 750 рук. Большинство ключевых розыгрышей остались за Негреану. На флопе 2-5-7 Пол выставился олл-ин с восьмерками, только чтобы увидеть у оппонента 10-10. В еще одной похожей ситуации Даг отдал канадцу свой стек с 7-7 против J-J.

Выигрыши крупных банков позволили Даниэлю в мгновение ока оторваться более чем 100 тысяч долларов. Однако ни развить, ни хотя бы удержать это преимущество он не смог. Дело в том, что несмотря на кулеры, которые выигрывал Негреану, общий ход поединка достаточно уверенно контролировал Даг Полк. Главным оружием американца стали префлоп 5-бет. Часто используя этот прием, Полк заставлял Даниэля выбрасывать карты.

Следовательно, в итоге сессии, канадец сумел выиграть лишь 28 тысяч долларов. Чтобы отыграть свое отставание (616 тысяч долларов) у Негреану есть еще 10 500 рук.