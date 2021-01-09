Перерва на святкування нового року, безумовно, пішла на користь Даніелю Негреану. Саме канадець виграв п’ять із останніх шести сесій хедз-ап поєдинку проти Дага Полка.

У грошовому еквіваленті перемоги Даніеля зовсім невеликі, та все ж крок за кроком він трохи зменшує власне відставання. Негреану все ще програє аж 616 тисяч доларів, утім не так давно він відставав від Полка майже на мільйон "зелених".

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Сесія номер 25 тривала чотири години і суперники встигли за цей час відіграти 750 рук. Більшість ключових розіграшів залишилися за Негреану. На флопі 2-5-7 Пол виставився ол-ін з вісімками, лише щоб побачити в опонента 10-10. У ще одній схожій ситуації Даг віддав канадцю свій стек із 7-7 проти J-J.

Виграші великих банків дозволили Даніелю в якусь мить відірватися на понад 100 тисяч доларів. Проте ні розвинути, ні бодай втримати цю перевагу він не зміг. Річ у тому, що попри кулери, які вигравав Негреану, загальний хід поєдинку досить упевнено контролював Даг Полк. Головною зброєю американця стали префлоп 5-бети. Часто використовуючи цей прийом, Полк змушував Даніеля викидати карти.

Відтак, у підсумку сесії, канадець зумів виграти лише 28 тисяч доларів. Аби відіграти решту свого відставання (616 тисяч) у Негреану ще є 10 500 рук.