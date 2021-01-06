Сьогодні розповідаємо вам про одну із найкращих покеристок сучасності. Марія Лампропулос – донька грецьких емігрантів, яка народилася в Аргентині, а живе здебільшого у Великій Британії.

Із призовими у понад 3 млн доларів за кар’єру, Лампропулос входить до топ-десятки найуспішніших покеристок усіх часів. При цьому, серйозно вона захопилася покером лише сім років тому – у свої 30.

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Марія зізнається, що завжди любила грати у карти, та аж ніяк не бачила це своєю професією. Вона вивчала менеджмент, а після університету влаштувалася на роботу у велику компанію. Усе змінили, як не дивно, романтичні стосунки. Марія почала зустрічатися із Іваном Лукою – власником браслету WSOP та найкращим аргентинським покеристом.



Марія та Іван Лука / фото: cardschat

Пара багато подорожувала удвох: Лука грав турніри по усьому світу, а Марія спочатку лише підтримувала його. Врешті Іван переконав дівчину таки спробувати і власні сили в покері. В онлайні справи у Марії складалися не дуже, а от успіхів у живій грі довелося чекати зовсім не довго.

Вже у 2016 році вона фінішувала другою на турнірі за 1000 євро у чеському Розвадові, програвши у хедз-апі … Івану Луці. Пара тоді поділила призові – приблизно по 100 тисяч євро кожному, та трофей все ж виграв куди досвідченіший Іван.

Ще через рік Марія добилася поки найбільшої перемоги в кар’єрі. Престижний турнір у Ноттінгемі зібрав 1204 учасники, кожен з яких заплатив за вхід 5300 фунтів. Лампропулос фінішувала першою і заробила рівно мільйон фунтів (1,25 млн доларів).

У 2018 Марія Лампропулос стала першою жінкою, якій вдалося виграти Головну Подію престижної серії PCA на Багамах. Обігравши понад 500 опонентів, аргентинка заробила трохи більше мільйона доларів. Завдяки цьому Марія стала усього другою представницею прекрасної статі, після Ванесси Селбст, яка має у своєму доробку два семизначних "заноси".

Марія уже не зустрічається з Іваном Лукою, утім досі вдячна йому за те, що привів її у покер і називає Івана своїм найкращим вчителем. На початку 2020 року Лампропулос встигла зіграти за двома фінальними столами серії MILLIONS UK у все тому ж Ноттінгемі, де заробила 120 тисяч доларів. Пандемія змусила Марію поставити офлайн кар’єру на паузу, проте немає сумнівів, що як тільки ситуація нормалізується, ми ще не раз почуємо про успіхи Марії Лампропулос за столами найпрестижніших серій.