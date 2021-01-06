Сегодня мы рассказываем вам об одной из лучших покеристок современности. Мария Лампропулос – дочь греческих эмигрантов, которая родилась в Аргентине, а живет в основном в Великобритании.

С призовыми в более 3 млн долларов за карьеру, Лампропулос входит в топ-десятку самых успешных покеристок всех времен. При этом серьезно она увлеклась покером всего семь лет назад – в свои 30.

Читайте также: Миллион долларов и звание чемпиона мира: аргентинец выиграл главный турнир года

Мария признается, что всегда любила играть в карты, но отнюдь не видела это своей профессией. Она изучала менеджмент, а после университета устроилась на работу в крупную компанию. Все изменили, как ни странно, романтические отношения. Мария начала встречаться с Иваном Лукой – владельцем браслета WSOP и лучшим аргентинским покеристом.



Мария и Иван Лука / фото: cardschat

Пара много путешествовала вдвоем: Лука играл турниры по всему миру, а Мария сначала только поддерживала его. Наконец Иван убедил девушку все же попробовать и свои силы в покере. В онлайне дела у Марии складывались не очень, а вот успехов в живой игре пришлось ждать совсем не долго.

Уже в 2016 году она финишировала второй на турнире за 1000 евро в чешском Розвадове, проиграв в хедз-апе... Ивану Луке. Пара тогда разделила призовые – примерно по 100 тысяч евро каждому, но трофей все же выиграл куда более опытный Иван.

Через год Мария добилась пока самой крупной победы в карьере. Престижный турнир в Ноттингеме собрал 1 204 участника, каждый из которых заплатил за вход 5 300 фунтов. Лампропулос финишировала первой и заработала ровно миллион фунтов (1,25 млн долларов).

В 2018 Мария Лампропулос стала первой женщиной, которой удалось выиграть Главное Событие престижной серии PCA на Багамах. Обыграв более 500 оппонентов, аргентинка заработала чуть больше миллиона долларов. Благодаря этому Мария стала второй представительницей прекрасного пола, после Ванессы Селбст, которая имеет в своем активе два семизначных "заноса".

Мария уже не встречается с Иваном Лукой, впрочем, до сих пор благодарна ему за то, что привел ее в покер и называет Ивана своим лучшим учителем. В начале 2020 года Лампропулос успела сыграть за двумя финальными столами серии MILLIONS UK во все том же Ноттингеме, где заработала 120 тысяч долларов. Пандемия заставила Марию поставить офлайн карьеру на паузу, однако нет сомнений, что как только ситуация нормализуется, мы еще не раз услышим об успехах Марии Лампропулос за столами самых престижных серий.