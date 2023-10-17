Накануне в Вегасе определился чемпион Super High Roller Bowl VIII с бай-ином 300 000 долларов. Им стал американец Айзек Хекстон. Тот турнир проходил по Холдему, а теперь участникам предложили аналогичное событие по пот-лимитной Омахе. Решил попробовать свои силы в турнире за 100 000 долларов украинец Андрей Любовецкий.

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Дорогой турнир по Омахе собрал 38 входов, благодаря чему сформировался призовой фонд в размере 3 800 000 долларов. В ITM попадут только 7 игроков, а чемпиону достанется 1 300 000 долларов. Шансы на победу сохраняет Андрей Любовецкий. Украинец не просто выдержал конкуренцию, но и прошел во второй день с хорошим стеком.

В турнире остается 17 участников. Соперниками Любовецкого будут лучшие покеристы мира: Стивен Чидвик, Алекс Фоксен, Крис Брюэр, Айзек Хэкстон, Даниэль Негреану и другие. Лидирует после первого дня Super High Roller Bowl Джаред Блезник. У него 289 ББ и огромное преимущество над преследователями. Андрей Любовецкий также в верхней части чип-каунта со стеком 100 ББ. Турнир возобновится сегодня ночью.

Напомним, что самые громкие успехи Андрея Любовецкого были связаны с офлайном, где на данный момент у него более 2 400 000 долларов призовых в живых турнирах. В прошлом году он выиграл второй браслет Мировой серии покера, а уже в этом году киевлянин доказал, что умеет побеждать и в онлайне. В самом популярном хайроллерском турнире Super Millions украинец преодолел невероятно тяжёлое поле, заработав более 1 000 000 долларов.