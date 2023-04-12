Известный украинский профессионал Андрей Любовецкий продолжает собирать титулы. Его успехи в основном связаны с офлайном, где уроженец Хмельницкого дважды выигрывал браслет WSOPE и суммарно заработал в живых турнирах более 2 000 000 долларов.

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Теперь украинский покерист прославился в онлайне. Андрею Любовецкому покорился турнир Super Millions Main Event. Хайроллерский ивент имел широкую сетку стартовых флайтов, из-за чего в нём было сделано 776 входов. По итогу призовой фонд события составил 7 760 000 долларов.

Самые большие деньги были разыграны за финальным столом, где Андрей Любовецкий начинал игру с пятым стеком (29,8 ББ). В первые полтора часа чип-лидер из Бразилии Педро Гараньяни уверенно собирал фишки со всех игроков. Переломный момент произошел на стадии 5-макс, когда Любовецкий не только догнал бразильца, но и вышел в лидеры.

В хедз-апе украинец встретился с тем же Гараньяни. У бразильца закончился таймбанк, поэтому все решения ему приходилось принимать в течение 10 секунд. Это был ещё один фактор, который помог Любовецкому дожать соперника и забрать главный приз 1 184 696 долларов. В финальной раздаче турнира украинец выиграл коинфлип с четвёрками против К7.