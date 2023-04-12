Відомий український професіонал Андрій Любовецький продовжує збирати титули. Його успіхи здебільшого пов'язані з офлайном, де він двічі вигравав браслет WSOPE та сумарно заробив у живих турнірах понад 2 000 000 доларів.

Мотивує Цьому навчитися неможливо: китайський покерист перетворив 12 доларів на 100 тисяч

Тепер український покерист прославився в онлайні. Андрію Любовецькому підкорився турнір Super Millions Main Event із підвищеною гарантією. Хайролерський івент мав широку сітку стартових флайтів. У ньому було зроблено 776 входів, що принесло призовий фонд у розмірі 7 760 000 доларів.

Найбільші гроші були розіграні за фінальним столом, де Андрій Любовецький починав гру з п'ятим стеком (29,8 ВБ). У перші півтори години чип-лідер із Бразилії Педро Гараньяні впевнено збирав фішки з усіх опонентів, зміцнюючи свою перевагу. Переломний момент стався на стадії 5-макс, коли Любовецький не лише наздогнав бразильця, а й вийшов у лідери.

У хедз-апі українцю протистояв той таки Гараньяні. У бразильця закінчився таймбанк, тому всі рішення йому довелося ухвалювати протягом 10 секунд. Це було ще одним фактором, який допоміг Любовецькому дотиснути суперника та забрати головний приз 1 184 696 доларів. У фінальній роздачі українець виграв коінфліп з четвірками проти К7.