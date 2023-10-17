Напередодні у Вегасі визначився чемпіон Super High Roller Bowl VIII із бай-іном 300 000 доларів. Ним став американець Айзек Хекстон. Той турнір проводили з Холдему, а тепер учасникам запропонували аналогічну подію з пот-лімітної Омахи. Вирішив спробувати свої сили у турнірі за 100 000 доларів киянин Андрій Любовецький.

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Дорогий турнір з Омахи зібрав 38 входів, завдяки чому утворився загальний призовий фонд 3 800 000 доларів. Гроші розділять лише 7 гравців, а чемпіону дістанеться 1 300 000 доларів. Шанси на перемогу зберігає Андрій Любовецький. Українець не просто витримав конкуренцію, а й пройшов до другого дня з гарним стеком.

У турнірі залишається 17 учасників. Суперниками Любовецького будуть найкращі покеристи світу: Стівен Чідвік, Алекс Фоксен, Кріс Брюер, Айзек Хекстон, Даніель Негреану та інші. Лідирує після першого дня Super High Roller Bowl Джаред Блезнік. Він має 289 ВБ та величезну перевагу над переслідувачами. Андрій Любовецький також знаходиться у верхній частині чип-каунту зі стеком 100 ББ. Турнір продовжать грати сьогодні вночі.

Нагадаємо, що найбільші успіхи Андрія Любовецького були пов'язані з офлайном, де на даний час він має понад 2 400 000 доларів призових у живих турнірах. Торік він виграв другий браслет Світової серії покеру, а вже цього року довів, що вміє перемагати також в онлайні. У найпопулярнішому хайролерському турнірі Super Millions українець подолав неймовірно важке поле, заробивши понад 1 000 000 доларів.