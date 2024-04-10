На этот раз знаменитый турнир с бай-ином 215 долларов собрал невероятные 39 226 входов. Почти шесть тысяч игроков пробились в призовую зону, получив минимальную выплату в 378 долларов.

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Мы уже рассказывали об украинце Денисе dorosh1 Дорошенко, который сумел заработать 621 доллар, отобравшись на Sunday Million через сателлиты за 25 центов. Еще трое наших земляков (Godluck1994, TM GreKLGOR, AntagSS) пробились в топ-33, впрочем, достичь финального стола никому из них не удалось.

Сама же финалка получилась на удивление интернациональной – 8 представителей разных стран. В хедз-апе в конце концов оказались поляк Sunday Melon и бразилец Матеос CrossBreed17 Мендес. Последний сразу предложил поделить призовые, но представитель Польши отказался. Финальная битва длилась около полутора часа и завершилась триумфом бразильца, который получил миллион долларов призовых. Sunday Melon заработал более 700 тысяч.

Результаты финального стола Sunday Million

CrossBreed17 (Бразилия) – 1 000 000 долларов Sunday Melon (Польша) – 733 959 FCProto10 (Чехия) – 526 523 Themasteryan (Канада) – 377 713 Graftekkel (Австрия) – 270 961 Majo360 (Словакия) – 194 380 N3v3rw1n88 (Финляндия) – 139 442 alxwhitty (Великобритания) – 100 032

Интересно, что в прошлом году юбилейный Sunday Million тоже выиграл бразильский покерист – Рикардо RFN1986 Нагамото.

Жаркие воспоминания Ольги Ермольчевой

Звёздная украинская покеристка Ольга Ермольчева поделилась впечатлениями от участия в уникальной серии турниров Мирового покерного тура. Соревнования проходили на круизном лайнере во время путешествия по океану.