Цього разу знаменитий турнір з бай-іном 215 доларів зібрав неймовірні 39 226 входів. Майже шість тисяч гравців пробилися до призової зони, отримавши мінімальну виплату в 378 доларів.

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Ми вже розповідали про українця Дениса dorosh1 Дорошенка, який зумів заробити 621 долар, відібравшись на Sunday Million через сателіти за 25 центів. Ще троє наших земляків (Godluck1994, TM GreKLGOR, AntagSS) пробилися до топ-33, втім, сягнути фінального столу нікому з них не вдалося.

Сама ж фіналка вийшла напрочуд інтернаціональною – 8 представників різних країн. У хедз-апі зрештою опинилися поляк Sunday Melon та бразилець Матеос CrossBreed17 Мендес. Останній одразу запропонував поділити призові, але представник Польщі відмовився. Фінальна битва тривала близько півтори години і завершилася тріумфом бразильця, який отримав мільйон доларів призових. Sunday Melon заробив понад 700 тисяч.

Результати фінального столу Sunday Million

CrossBreed17 (Бразилія) – 1 000 000 доларів Sunday Melon (Польща) – 733 959 FCProto10 (Чехія) – 526 523 Themasteryan (Канада) – 377 713 Graftekkel (Австрія) – 270 961 Majo360 (Словаччина) – 194 380 N3v3rw1n88 (Фінляндія) – 139 442 alxwhitty (Великобританія) – 100 032

Цікаво, що минулого року ювілейний Sunday Million теж виграв бразильський покерист – Рікардо RFN1986 Нагамото.

Спекотні спогади Ольги Єрмольчевої

Зіркова українська покеристка Ольга Єрмольчева поділилася враженнями від участі в унікальній серії турнірів Світового покерного туру. Змагання відбувалися на круїзному лайнері під час подорожі океаном.