Ерік Сайдел у 64 роки продовжує доводити, що у 2010 році його недаремно ввели до Зали слави світового покеру. Нещодавно дідусь здобув свій перший титул у цьому році, а сьогодні знову п’є шампанське і додає до банкролу шестизначні призові.

До теми Заробляє мільйони доларів на пенсії: у чому феномен покериста Еріка Сайдела

Турнір з Безлімітного Холдему в рамках PokerGO Tour зібрав 116 входів, кожен із учасників вніс по 5 100 доларів. Найбільше власні інвестиції виправдав Ерік Сайдел, який блискуче прийшов усю дистанцію і сів за фінальний стіл у статусі чип-лідера. Після кількох дрібних невдач легенда знову захопив ініціативу і потужно фінішував.

Відео: Мережа Х PokerGO

У топ-3 у Сайдела було 80% усіх фішок та ще й карта добряче заходила. Усе закінчилось в 3-вей ол-іні, коли чип-лідеру здали кишенькових тузів. Ділан Лінде із крихітним стеком поїхав на префлопі із К-8о. Не було куди відступати й Еріку Ефріату – він відправив 10 блайндів у банк із 9-9.



Ерік Сайдел / Фото PokerGO

Найсильніша стартова рука в Холдемі, зрештою, без проблем впоралась із опозицією. Приз для чемпіона – "Золотий орел" і 145 000 доларів. Ерік Сайдел зміцнює свої позиції на 9-й сходинці найуспішніших МТТ-гравців в історії із загальними призовими – 46 243 730 доларів.