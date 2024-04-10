Впервые в истории турниры Мирового покерного тура проходили в открытом океане во время круиза. Ольга призналась, что невероятно довольна участием в WPT Cruise. Пусть результаты собственно в игре были не слишком удачными. Украина отыграла 7 турниров, трижды попала в призы, но в целом оказались в минусе.

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Если говорить об общем впечатлении, то это мое лучшее покерное путешествие в жизни – корабль, еда, атмосфера! Неважно, какой это был турнир – веселились все, даже австрийцы. Корабль трясло, и я не могла понять, то ли от больших волн, то ли от количества выпитых коктейлей. Множество активных развлечений, как то плавание с акулами и скатами, теннис, гольф, вечеринки у бассейна позволяли забыть о неудачах за покерными столами,

– написала Ольга.

Напомним, чемпионом Главного события WPT Cruise стал американец Арам Оганян, выиграв более 200 тысяч долларов.

Что касается Ермольчевой, то вскоре после возвращения из круиза, она смогла выиграть небольшой турнир в Лас-Вегасе. Первое место в соревнованиях за 400 долларов принесло украинке 6 400 призовых.

Новый триумф легенды

Один из самых успешных покеристов в истории 64-летний Эрик Сайдел выиграл дебютный турнир серии U.S. Poker Open 2024 и заработал 145 тысяч долларов.