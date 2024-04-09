Один из крупнейших покер-румов в мире Poker Stars традиционно ежегодно празднует день рождения своего главного турнира – Sunday Million. В 2024-м с большим шумом встретили уже 18-ю годовщину.

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Праздничный Sunday Million с бай-ином 215 долларов собрал безумные 39 226 входов, немного перебив гарантированный призовой фонд в 8 миллионов долларов. Конечно, среди участников было немало украинцев, впрочем, история одного из наших земляков особенно выделяется.

Дело в том, что Денис dorosh1 Дорошенко сумел преодолеть серию сателлитов, стартовав с 25 центов, завоевал билет за 215 долларов и пробрался вглубь призовой зоны.

Я сыграл Spin&Go за 25 центов, за что получил ПаверПас за 50 центов. Далее мне удалось выиграть билет в сателлит к Sunday Million стоимостью 1 доллар. И наконец в этом сателлите отобрался непосредственно на турнир с гарантией 8 000 000,

– рассказал украинец в комментарии порталу "Покерный вестник".

В итоге dorosh1 финишировал на 1462 месте, заработав 621 доллар. Денис уже 15 лет играю в покер, но в основном только во фрироллах, поэтому такой успех для него действительно впечатляющий.

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О том, как следует играть в турнирах, чтобы достигать высоких позиций, рассказал финский тренер Микка Анттонен. Он дал несколько советов, которые пригодятся не только новичкам, но и некоторым игрокам с опытом.