Покеристы из Прибалтики довольно успешно выступают на нынешней Всемирной серии.

Покерным героем Литвы стал Гедиминас Уселис. Он торжествовал в турнире WSOP Event 76 и кроме чемпионского браслета получил еще и 211 тысяч долларов.

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Бай-ин в эти соревнования стоил 400 "баксов". Литовец довольно быстро "сжег" два входа, но третий оказался для него очень успешным.

Гедиминас Уселис не является очень известным покеристом, в живых турнирах он выиграл лишь около 300 тысяч долларов. Но в онлайне этот парень действует довольно успешно – более двух миллионов "зеленых" призовых за карьеру.

Отметим, что месяц назад дебютный браслет нынешней Серии для Литвы получил Владас Бурнейкис.

Напомним, Украина также может похвастаться чемпионом на WSOP-2020.