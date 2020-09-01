В Литву отправляется уже второй чемпионский браслет WSOP-2020
Покеристы из Прибалтики довольно успешно выступают на нынешней Всемирной серии.
Покерным героем Литвы стал Гедиминас Уселис. Он торжествовал в турнире WSOP Event 76 и кроме чемпионского браслета получил еще и 211 тысяч долларов.
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Бай-ин в эти соревнования стоил 400 "баксов". Литовец довольно быстро "сжег" два входа, но третий оказался для него очень успешным.
Гедиминас Уселис не является очень известным покеристом, в живых турнирах он выиграл лишь около 300 тысяч долларов. Но в онлайне этот парень действует довольно успешно – более двух миллионов "зеленых" призовых за карьеру.
Отметим, что месяц назад дебютный браслет нынешней Серии для Литвы получил Владас Бурнейкис.
Напомним, Украина также может похвастаться чемпионом на WSOP-2020.